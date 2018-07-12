ضوء أخضر لتنفيذ مطار طرابلس الدولي

أعطى رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، الخميس، الإذن للبدء بالعمل في مطار طرابلس الدولي المتوقف عن العمل منذ عام 2014.

وفي احتفال جرى بمطار طرابلس، أكد السراج على دور النقل الجوي في دفع عجلة الاقتصاد للدول، وأكد أهمية تحديث وتطوير منظومة النقل الجوي وعلى رأسها المطارات.

وقال السراج إن ليبيا تطمح لأن تكون المطارات الليبية محطات عبور لأفريقيا وأوروبا، وركيزة لنشاط سياحي، بالنظر إلى أهمية موقع ليبيا الجغرافي وثراء سياحي غير مستغل ويندر وجوده.

وأضاف السراج، في الاحتفال الذي حصره عدد من المسؤولين، أن بدء العمل في مطار طرابلس، يعتبر بداية لتحقيق هذا الطموح الذي يحتاج إلى عمل وجهد.

ودعا الشركات الناقلة إلى الالتزام بمواعيد الرحلات الجوية، مؤكدا على دور رجال الأمن وأهمية تسهيل مهامهم في تأمين سلامة المسافرين.

يشار إلى أن برنامج التنفيذ يشمل محطتي ركاب على مساحة 30 ألف متر مربع، بسعة 4.5 مليون مسافر في السنة، ومشاريع مكملة للصيانة والتوريد، وتستغرق مدة التنفيذ 10 أشهر.

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