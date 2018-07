«الجوية الليبية»: زيادة أسعار التذاكر بنسبة 5% وسببها الضرائب وفرق الدولار

المتوسط:

أعلن مدير الإدارة التجارية بشركة الخطوط الليبية سالم دياب اليوم الخميس، أن نسبة الزيادة في أسعار تذاكر الرحلات التي تم رفعها مؤخرا لا تتجاوز 5% وأن وأن سببها يعود إلى الضرائب وزيادة أسعار الخدمات الخارجية وفرق أسعار الدولار.

وأضاف في تصريح صحفي، أن الزيادة تعد أمرًا طبيعيًا تتماشى مع الزيادة في كل متطلبات المعيشية ومنها ارتفاع تكلفة الوجبات المقدمة وارتفاع أسعار المزودين بالخدمة الراغبين في تقديم الخدمة مقابل الدفع بالكاش.

وقال دياب :”إن الحكومة لم تعر لمشاكل الخطوط الليبية اي اهتمام ومنها مشكلة تحويلات العملة لضمان استمرار تقديم الخدمة حيث تواجه الخطوط الليبية مسؤولية توفير قطع غيار الطائرات وتوفير لوازم الطيران والوقود ومصاريف العبور والخدمات الارضية في المطارات الدولية وخدمات اغراض المسافرين في الخارج”.

وأوضح مدير الإدارة التجارية بالشركة أن منظومة الحجز نفسها تعمل بمقاصة اجبارية من منظمة الطيران الدولية تخصم من حساب الشركة شهريا بحدود 400 الف دولار في بيت المقاصة الدولية الخاصة بمنظمة الطيران الدولية بالإضافة الي مصاريف التأمين المقدرة بأكثر من ستة مليون نظير تأمين عدد 7 طائرات للخطوط الليبية.

