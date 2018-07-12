الصين: شركاتنا وسفارتنا ستعود إلى ليبيا

أعلنت الصين أنها ستعمل على إعادة شركاتها إلى ليبيا لتستأنف عملها المتوقف، بالإضافة إلى فتح سفارتها بطرابلس في أقرب وقت ممكن.

وأبلغت وزارة الخارجية الصينية، وزير الخارجية المفوض بحكومة الوفاق محمد سيالة، أنها ستساهم أيضا في صندوق إعمار ليبيا.

جاء ذلك خلال خلال زيارة أجراها سيالة إلى بكين لحضور منتدى التعاون العربي الصيني، والذي اختتم أعماله الثلاثاء الماضي.

ووفق بيان لحكومة الوفاق، فقد أجرى سيالة مباحثات مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي، وقع خلالها الوزيران مذكرة تفاهم بشأن انضمام ليبيا إلى مبادرة “الحزام والطريق”.

وأعلن الرئيس الصيني شي جين بينغ هذه المبادرة في 2013، وتستهدف التعاون بين الصين والدول الواقعة في نطاق المبادرة، وخصصت الصين 600 مليار دولار للمشاريع التي ستقام في نطاقها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية