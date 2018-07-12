مصلحة الأحوال المدنية تطرح رؤيتها بشأن إعتماد بطاقة الهوية الإلكترونية

ليبيا – ترأس رئيس مصلحة الأحوال المدنية محمد بالتمر وفد ليبيا في المؤتمر العربي الخامس لرؤساء مصالح الأحوال المدنية.

بالتمر كشف بحسب المكتب الاعلامي للمصلحة على أن الوفد الليبي سيقدم رؤيته لاعتماد بطاقة هوية الكترونية على غرار جوازات السفر بحيث يمكن قراءتها في كافة البلاد العربية.

وسيناقش المؤتمر تجارب الميكنة وتبادل الخبرات بين مصالح الأحوال المدنية في الدول العربية.

يُشار إلى أن المؤتمر انطلق اليوم الخميس في تونس ويستمر ليومين ليناقش امكانية توحيد شكل المستندات المتعلقة بالأحوال الشخصية والمدنية.

وحضر المؤتمر رفقة رئيس مصلحة الاحوال المدنية كل من عميد لطفي الجرنازي والمستشارة ربيعة أبو حجر.

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