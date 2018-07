«العبار» يفتتح قسم جراحة الصدرية في مستشفى الجلاء ببنغازي

المتوسط:

افتتح اليوم الخميس عميد بلدية بنغازي المستشار عبدالرحمن العبار قسم جراحة الصدرية في مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث بنغازي.

وحضر الافتتاح وكيل وزارة الصحة بنغازي الكبرى الدكتور نادر كويرى ومدير مستشفى الجلاء الدكتور خالد الجازوى وبحضور رؤساء الأقسام وعدد من الأطباء و الأطقم الطبية المساعدة في المستشفى.

كما تم تدشين أعمال مشروع صيانة وتطوير أجنحة العمليات لمستشفى الجلاء للجراحة والحوادث.

وأفاد مكتب إعلام البلدية أن العبار اجتماعا لمناقشة كل ما يتعلق بسير عمل المستشفى ومعالجة ما يواجه المستشفى من احتياجات وصعوبات ومن أهمها النقص في الأدوية والمعدات الطبية وكذلك بعض الخروقات الأمنية التي يتعرض لها المستشفى بين الفينة والأخرى.

