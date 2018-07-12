المهيوب: على المجتمع الدولي تلبية مطالبنا بشأن إيقاف الفساد المالي الكبير في البلاد

ليبيا – أعتبر عضو مجلس النواب طلال الميهوب اليوم الخميس ما قام به المجلس الرئاسي حول مطالبة المجتمع الدولي التدخل بالشأن الليبي الداخلي ومراجعة ايرادات ومصروفات الدولة انتهاكاً لسيادة البلاد.

الميهوب أوضح في تصريح خاص لـ”قناة ليبيا روحها الوطن” أن هذا الإجراء يجب أن يتم من قِبل خبراء من ليبيا ، مؤكداً أن المجلس الرئاسي هو من استحوذ على عائدات النفط.

وحمل عضو مجلس النواب الرئاسي مسؤولية الفساد المالي وتركيز الصرف في جانب واحد ، داعياً المجتمع الدولي الى تلبية جميع المطالَب التي تنادي بإيقاف الفساد المالي الكبير بعوائد النفط.

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