الكهرباء: إسراف كبير في الاستهلاك

دعت الشركة العامة للكهرباء، الخميس، كافة شرائح المجتمع وخاصة أصحاب المحال إلى ضرورة ترشيد استهلاك التيار الكهربائي.

وقالت الشركة في بيان بصفحتها في “فيسبوك”، إنها رصدت إسرافا كبيرا في استهلاك الإنارة من قبل بعض المواطنين وأصحاب المحلات التجارية والجهات العامة والخاصة.

ولذلك دعت الشركة إلى إطفاء الإنارة الخارجية أثناء إغلاق المحال في فترتي الظهيرة والليلية، والتقليل من عدد المصابيح المضاءة داخل المحل.

ووجهت دعوة إلى كافة الجهات العامة والخاصة لإطفاء الإنارة بعد مغادرة المكاتب والاستغناء عنها في الفترة الصباحية، وأيضا إطفاء الإنارة الخارجية للمقرات.

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