اجتماع موسع في توكرة لمناقشة أزمتي المياه والصحة

توكرة-العنوان

شهدت توكرة اجتماعا موسعا بقاعة الاجتماعات بالمجلس البلدي توكرة لمناقشة الاشكاليات والمعوقات التي تواجه المنشآت الخدمية في البلدية.

وكانت أبرز الملفات المطروحة على الطاولة نقص تدفق المياه على أغلب مناطق البلدية وكذلك مشكلة المياه السوداء “الصرف الصحي” التي يعاني منها السكان وخصوصاً حي الشعبية في توكرة المركز.

وتطرق الاجتماع كذلك إلى المستشفى القروي توكرة وتعطل افتتاح قسم النساء والولادة الذي يستغل من قبل قسم الكلى كقسم إيواء وعدم استكمال المبنى المخصص للكلى والذي وصلت نسبة انجازه 35 في المئة.

وضم الاجتماع كلا من عميد البلدية محمود الشريمة وعدد من الأعضاء ومدير أمن مديرية أمن توكرة العقيد رافع علي حسين ورئيس مجلس حكماء وأعيان توكرة الشيخ فرج البرغثي وشركة المياه والصرف الصحي ومدير المستشفى القروي توكرة.

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