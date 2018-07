المتوسط:

انطلقت الأسبوع الجاري عمليات المسح البحري للمياه الإقليمية الرابطة بين ليبيا وكريت ومالطا وتونس بمشاركة مراقبين من الهيئة العامة للبيئة وجامعة عمر المختار، ومن المقرر أن يستمر المسح لمدة شهر.

وتهدف عمليات المسح إلى تسجيل أنواع وأعداد الحيتان وأنواع وأعداد الطيور بالمنطقة، وذلك في إطار المسح الذي يقوم به اتفاق حفظ الحوتيات في البحر المتوسط والبحر الأسود والمنطقة الأطلسية المتاخمة.

وحسب بيان صادر من المكتب الإعلامي للهيئة العامة للبيئة، يعتبر الاتفاق أن الحوتيات الصغيرة في تلك المنطقة جزء لا يتجزأ من المنظومة البيئية البحرية التي ينبغي حفظها لصالح الأجيال الحاضرة والقادمة. ويقام هذا العمل بالتنسيق مع الهيئة العامة للبيئة ومركز الأنشطة الإقليمية للمناطق المتمتعة بحماية خاصة SPA/RAC، حيث تقوم الاتفاقية بهذا المسح بالتعاون مع كل الدول الأطراف المطلة على البحر المتوسط في وقت واحد.

The post بدء عمليات مسح بحري للمياه الإقليمية بين ليبيا وكريت ومالطا وتونس appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية