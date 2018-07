بلدية بنغازي تبحث آلية توريد وتوزيع سلع الإغاثة مع برنامج الأغذية العالمي

المتوسط:

عقد عميد بلدية بنغازي المستشار عبدالرحمن العبار اجتماعا مع برنامج الأغذية العالمي (WFP) ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA)، لمناقشة سبل التنسيق في آلية توريد وتوزيع سلع الإغاثة.

وشارك بالاجتماع، الذي عُقد يوم أمس الأربعاء، كل من رئيس الهيئة الليبية للإغاثة والمساعدات الإنسانية في مدينة بنغازي حسن الفلاح ووكيل ديوان بلدية بنغازي عمر نشاد وممثل بلدية بنغازي لدى المنظمات الدولية أحمد الورفلي.

