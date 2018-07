المتوسط:

تفقد عميد بلدية بنغازي المستشار عبدالرحمن العبار أعمال استكمال مشروع ازدواج الطريق الدائري الرابع, ويأتي ذلك بعد حلحلة كافة العراقيل والصعوبات التي واجهت المشروع فى الفترة السابق.

كما تابع العبار أعمال إزالة العوائق التي تعيق مسار الطريق الدائري الرابع الممتد من العروبة غرباً (مدخل جامعة بنغازي) الي العروبة شرقاً (جزيرة دوران سوق السيارات بمنطقة حي السلام).

وبدوره أثنى عميد بلدية بنغازي خلال جولته الميدانية على المجهودات التي تبذلها لجنة الإزالة والشركات المنفذة للمشروع وجهاز الحرس البلدي والشركة العامة للبناء والتشييد وكما ثمن موقف مالكي العقارات على تفاهمهم وحسن تعاونهم وحرصهم على المصلحة العامة.

The post استمرار العمل بمشروع استكمال ازدواج طريق الدائري الرابع ببنغازي appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية