تشكيل غرفة أمنية مشتركة لتأمين الطريق الرابطة بين بلديتي الجفرة ووادي البوانيس

أعلن عدد من الغرف الأمنية بمدينة سبها عن تشكيل غرفة مشتركة لتأمين الطريق الرابط بين بلديتي الجفرة ووادي البوانيس للحد من حالات الاعتداء والاختطاف من قبل المجموعات الخارجة عن القانون.

هذا وقال رئيس الغرفة الأمنية المستحدثة عمر سوف الجين إن هذه الحملة الأمنية جاءت تلبية لنداءات المواطنين الذي يعانون من انتشار العصابات المسلحة التي تعتدي على المسافرين ومستخدمي طريق الجفرة وادي البوانيس.

وأضاف سوف الجين في تصريح لـ قناة ليبيا أن الغرفة ستقوم بتسيير دوريات منتظمة على طول الطريق، إضافة إلى بوابات أمنية لضبط السيارات المسروقة والوصول إلى المطلوبين.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا