امرأة تنفذ عملية انتحارية في درنة

أكدت مصادر مطلعة، أن من بين منفذي العمليات الانتحارية التي ينفذها الإرهابيين ضد القوات المسلحة الليبية بمدينة درنة بواسطة سيارات مفخخة امرأة وتدعى (إ. ال. ق) وهي شقيقة قيادي في تنظيم الدولة ويقاتل هو أيضا في محور “‎المغار ” حاليا.

وأضافت المصادر، في تصريحات خاصة لصحيفة المتوسط، أن عدد من النسوة تقاتل في صفوف العناصر الإرهابية ومنهن ثلاث شقيقات وهن زوجات لقيادات في تنظيم الدولة وقتلوا في وقت سابق وتتواجد تلك الشقيقات في محور ” المغار “.

