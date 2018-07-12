السراج يأذن بتنفيذ مشروع مطار طرابلس الدولي المتوقف منذ 2014

أعطى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، اليوم الخميس، الإذن للبدء في تنفيذ مطار طرابلس الدولي المتوقف عن العمل منذ عام 2014.

وانطلقت مشروعات إعادة تأهيل وتشغيل مطار طرابلس الدولي، اليوم الخميس، تحت إشراف مجموعة “إينياس” الإيطالية، بحسب ما نشرت إدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء.

ونظمت مراسم للاحتفال بالمناسبة، بحضور رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، وعضو المجلس الرئاسي محمد عماري، ورئيس الأركان اللواء عبد الرحمن الطويل، وعدد من الوزراء وأعضاء مجلسي النواب والأعلى للدولة، إضافة إلى المدير التجاري لمجموعة “إينياس” الإيطالية السيو بوكايوني، والسفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيبي بيروني.

وقال السراج خلال مراسم الاحتفالية: إن الطموح كبير بأن يكون هذا المطار وغيره من المطارات الليبية محطات عبور لأفريقيا وأوروبا وركيزة لنشاط سياحي، منوها إلى أن ليبيا تتميز بموقع جغرافي متميز، وثراء سياحي غير مستغل ويندر وجوده.

وأكد السراج، أن إعلانهم الإذن اليوم بالعمل في مطار طرابلس، هو بداية لتحقيق هذا الطموح والذي يحتاج إلى عمل وجهد، معبرة عن ثقته من قدرة الشباب الليبي على الإنجاز، وتسيير هذا المرفق بكفاءة واقتدار، معولا على المواطنين وجميع السكان للمحافظة على منشآت المطار لأنه أنشأ لخدمتهم، حسب قوله.

ودعا رئيس المجلس الرئاسي، إلى أن يواكب هذا الإنجاز الالتزام من الشركات الناقلة بمواعيد الرحلات الجوية، مشيرا إلى دور رجال الأمن وأهمية تسهيل مهامهم في تأمين سلامة المسافرين، معربا عن أمله بالتزام وزارة المواصلات والنقل بمواعيد التنفيذ، مؤكداً استمرار مطار معيتيقة الدولي في أداء مهامه والعمل على تطويره، ليصبح لدى العاصمة مطارين يعملان بكفاءة وفعالية.

كما أشار وزير النقل والمواصلات بحكومة الوفاق الوطني ميلاد معتوق، إلى وجود 28 مشروعًا ما بين إنشاءات وتوريدات وتركيبات لتشغيل مطار طرابلس الدولي، مقررًا لها أن تنجز في مدة لا تتجاوز 10 أشهر ابتداءً من اليوم الخميس.

وأوضح معتوق، أن المشروعات تستهدف إنشاء محطتي ركاب أحدها بسعة 124 ألف متر مربع، والأخرى بسعة 9 آلاف متر مربع، إلى جانب برج مراقبة دولية، ومحطات مياه وكهرباء والصرف الصحي، وأجهزة السلامة، الإطفاء، بالإضافة إلى تدريب الكوادر الوطنية على أعمال التشغيل والصيانة.

من جانبه، قال المدير التجاري لمجموعة إينياس الإيطالية السيو بوكايوني، إن 10 أشهر فترة ممكنة إذا تواصل العمل على النسق الطبيعي، مشيرًا إلى أن هذه البنية التحتية مهمة لليبيا، حيث تسمح لها التواصل مع دول العام كافة، دون اللجوء إلى دول أخرى، وتوفر وظائف وفرص عمل ثابتة.

وتتسع صالة مسافرين بمطار طرابلس الدولي بنحو 30 ألف كلم مربع، وتستوعب 4.5 مليون مسافر سنويًا، إضافة إلى إنشاء مشاريع مكملة للصيانة والتوريد وتستغرق مدة تنفيذ وإنشاء المطار 10 أشهر، بحسب ما ذكر رئيس جهاز تنفيذ المشروعات خلال كلمته عن تنفيذ المشروع.

يذكر أن حكومة الوفاق الوطني قد أشرفت في مطلع يوليو 2017 على توقيع عقدا بين جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات الليبية ومجموعة شركات إيطالية لإنشاء محطتي ركاب في مطار طرابلس الدولي جنوب العاصمة، برعاية وزارة المواصلات بحكومة الوفاق، بقيمة مالية قدرها 79 مليون يورو.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع ليبيا الخبر