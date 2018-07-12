حفتر يلاحق المدونيين على مواقع التواصل الاجتماعي في بنغازي

قبضت وحدة التحريات العامة بمديرية أمن بنغازي، على موظف بأحد المستشفيات بتهمة إنشاء صفحة مزيفة لمدير مركز بنغازي الطبي، عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” لتشوية سمعته، من خلال نشر أخبار كاذبة وشائعات تسيء لقيادة عملية الكرامة وقيادته ووزارة الصحة، لإثارة الفتنة.

وأشارة رئيس وحدة التحريات العامة أشرف الفايدي، إلى ورود بلاغ للوحدة من مكتب المحامي العام مفاده تعرض مدير المركز الطبيب عبدالكريم القبائلي للتشويه من خلال إنشاء صفحة مزورة تحمل اسمه وتسيء لقوات عملية الكرامة ومؤسسات الدولة، حسب قوله.

وأوضح الفايدي، أن هذه الصفحة يديرها مجهولين انتحلوا اسم الطبيب عبدالكريم القبائلي، لاستغلال صفته ومكانته لنشر أخبار كاذبة والإساءة للقيادة العامة التابعة لعملية الكرامة وأمراء الكتائب وكذلك وزارة الصحة بالحكومة الموازية.

وكلفت مديرية أمن بنغازي، شعبة التوثيق والمعلومات بوحدة التحريات العامة وأعضاء الوحدة بمتابعة الصفحة لرصد كل جديد ينشر فيها ومعرفة الأشخاص القائمين على إنشائها، وفقا للفايدي.

ونوها رئيس وحدة التحريات العامة بالمديرية، إلى أنه من خلال البحث والتحري حول الواقعة توصلت التحريات من رصد وتحديد مسئول الصفحة وهو شخص يعمل داخل مستشفى 1200 بقسم الكاميرات.

وأكد أشرف الفايدي، أنه عقب تقنين الإجراءات وإعداد كمين محكم تم ضبط المتهم، وبالتحقيق معه اعترف بارتكاب الواقعة، قائلا: “إنه أنشاء هذه الصفحة باسم الطبيب عبد الكريم القبائلي منذ حوالي أربعة أشهر وكان الغرض منها تشويه سمعته”.

ولافت الفايدي، إلى أنه جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإحالة المحضر ومرفقاته إلى المستشار المحامي العام للاختصاص.

ودشنت القيادة العامة لعملية الكرامة في أغسطس 2017، فرع غرفة المعلومات ومكافحة الإرهاب الإلكتروني في مدينة بنغازي، بهدف القبض على النشطاء والمدونين عبر مواقع التواصل الاجتماعي بكافة مسمياتها، ممن يملكون حسابات خاصة أو صفحات أو مجموعات ورصد كل ما ينشرون.

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