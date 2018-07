الصين تعلن العودة إلى ليبيا رسميًا

المتوسط:

أعلنت وزارة الخارجية الصينية، عودة شركاتها إلى ليبيا لتستأنف عملها المتوقف، بالإضافة إلى فتح سفارتها بطرابلس في أقرب وقت ممكن.

وأوضحت الوزارة أنها ستساهم أيضا في صندوق إعمار ليبيا، مؤكدة انضمام ليبيا إلى مبادرة “الحزام والطريق”.

جاء ذلك خلال ال زيارة أجراها وزير الخارجية المفوض بحكومة الوفاق محمد سيالة، إلى بكين لحضور منتدى التعاون العربي الصيني، والذي اختتم أعماله الثلاثاء الماضي.

وكان قد أعلن الرئيس الصيني شي جين بينغ، مبادرة “الحزام والطريق” في 2013، وتستهدف التعاون بين الصين والدول الواقعة في نطاق المبادرة، وخصصت الصين 600 مليار دولار للمشاريع التي ستقام في نطاقها.

