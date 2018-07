المتوسط:

حذرت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الخميس، كافة شرائح المجتمع وخاصة أصحاب المحال، من الإسراف في استهلاك الطاقة والتيار الكهربائي.

ودعت الشركة، في بيان على صفحتها بموقع فيسبوك، إلى ضرورة ترشيد استهلاك الكهرباء، موضحة إنها رصدت إسرافا كبيرا في استهلاك الإنارة من قبل بعض المواطنين.

وطالبت الشركة، كافة المواطنين، بإطفاء الإنارة الخارجية أثناء إغلاق المحال في فترتي الظهيرة والليلية، والتقليل من عدد المصابيح المضاءة داخل المحل.

ووجهت دعوة إلى كافة الجهات العامة والخاصة لإطفاء الإنارة بعد مغادرة المكاتب والاستغناء عنها في الفترة الصباحية، وأيضا إطفاء الإنارة الخارجية للمقرات.

The post «العامة الكهرباء» تحذر أصحاب المحال من الإسراف في استهلاك الطاقة appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية