إيطاليا تنغمس أكثر بملف ليبيا

أظهرت إيطاليا مؤخرا تصميما أكبر لزيادة تأثيرها في الملف الليبي، عبر عدة زيارات أجراها أبرز مسؤولي الحكومة الجديدة، والتصريحات التي لا تنقطع عن ليبيا.

وقررت إيطاليا عقد مؤتمر دولي حول ليبيا في الخريف القادم، بحضور الأطراف الليبية دول كبرى معنية بهذا الملف، وفق ما كشف رئيس وزراء إيطاليا جوزيبي كونتي الخميس.

وقال كونتي، في مؤتمر صحفي بالعاصمة البلجيكية بروكسل، إن المؤتمر الدولي المزمع عقده سيكون مكملا لمؤتمر باريس الذي جرى في مايو الماضي.

وبشأن الحضور الدولي في المؤتمر، أشار كونتي إلى أن كل الدول المعنية بالأزمة الليببية ستحضره من بينها الولايات المتحدة الأميركية.

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