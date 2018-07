«الميهوب»: مطالبة «الرئاسي» بالتدخل الأجنبي لمراجعة مصروفات الدولة انتهاك للسيادة

المتوسط:

أعتبر عضو مجلس النواب طلال الميهوب اليوم الخميس، ما قام به المجلس الرئاسي حول مطالبة المجتمع الدولي التدخل بالشأن الليبي الداخلي ومراجعة ايرادات ومصروفات الدولة انتهاكاً لسيادة البلاد.

وأوضح الميهوب في تصريحات صحفية، أن هذا الإجراء يجب أن يتم من قِبل خبراء من ليبيا، مؤكداً أن المجلس الرئاسي هو من استحوذ على عائدات النفط.

وحمل عضو مجلس النواب الرئاسي مسؤولية الفساد المالي وتركيز الصرف في جانب واحد ، داعياً المجتمع الدولي الى تلبية جميع المطالَب التي تنادي بإيقاف الفساد المالي الكبير بعوائد النفط.

