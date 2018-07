«أبو الغيط» يدعو لدعم المؤسسات الشرعية في ليبيا

المتوسط:

دعا الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، إلى ضرورة دعم المؤسسات الشرعية في ليبيا للحفاظ علـى وحـدتها وسـيادتها وسـلامة أراضـيها.

وأضاف “أبو الغيط”، أن الجامعة العربية تقوم بالتنســيق مع الأطــراف الاقليميـة والدوليـة لمرافقـة الأطراف الليبية لاسـتكمال المسـار السياسـي وإتمام الاستحقاقات الدستورية والانتخابية.

وجاء ذلك خلال كلمة ألقاها أمام المشاركين في الاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون العربي الصيني في بكين، اليوم الخميس.

