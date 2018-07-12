رئيس الوزراء الإيطالي: استقرار ليبيا لا يخدم فقط مصلحة روما أو باريس

رأى رئيس الوزراء الايطالي، جوزيبي كونتي إن “عملية الاستقرار في ليبيا هي مسالة لا يمكن أن تهم إيطاليا ولا فرنسا حصرا”، منوها بأنه “هناك الكثير الذي يتعين القيام به، مع احترام حقوق بلد لا ينبغي أن يستمر في معاناة الضغوط من أطراف دولية أخرى”.

وأضاف كونتي، خلال مؤتمر صحفي بعد ختام قمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) الخميس في بروكسل ، “ليبيا هي دولة يجب مرافقتها على المسار الذي يقود إلى الديمقراطية”، إلا أنه أضاف “لكن حذار إذا أسرعنا في الخطى أكثر من اللازم فسنخاطر بتنافر الغايات، وهذا هو خطر الفوضى الشاملة”

وقال كونتي “كما تعلمنا من تجربة التاريخ، يتعين توفير الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية اللازمة كي تتمكن ليبيا من الصمود أمام وقع النظام الديمقراطي”

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