سفير فرنسا لدى مصر: الملف الليبي «شائك» والمسار السياسي فرصة لإنهاء الأزمة

أكد السفير الفرنسي في مصر ستيفان روماتيه، اليوم الخميس، أن ليبيا أمامها فرصة لإنهاء أزمتها عبر المسار السياسي بالتعاون مع مصر.

وقال السفير في تصريحات أعقبت احتفالية القنصلية الفرنسية بعيد بلادها الوطني، إن الملف الليبي يمثل قضية حساسة وشائكة بالنسبة لمصر وفرنسا.

وأضاف السفير أن باريس والقاهرة تعتبران تنفيذ الاتفاقات التي جرت بين القادة الليبيين أولوية، في إشارة لتوقيع أبرز الأطراف الليبية على اتفاق في باريس بشهر مايو.

وبين أن فرنسا تعمل مع أوروبا لحل الأزمات في الشرق الأوسط ومناطق أخرى في العالم، وتدعم التعاون لمواجهة الأثر الذي تتركه قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

