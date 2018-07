المتوسط:

أعلنت مصادر مطلعة، مقتل الداعشي بلال إدوال، إثر استهداف مواقع العناصر الإرهابية في الفترة الماضية بحي القلعة من قبل قوات الجيش الوطني.

وأضافت المصادر، في تصريحات خاصة لصحيفة المتوسط، اليوم الخميس، أن الداعشي هو أحد عناصر مجلس شورى الإرهابي ومن سكان شارع البحر.

