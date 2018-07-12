ليبيا تودّع نجل “شيخ المجاهدين”

وافت المنية الشيخ محمد، النجل الوحيد لشيخ المجاهدين عمر المختار، عن عمر ناهز 67 عاما، بمنطقة الحدائق في مدينة بنغازي، الخميس.

وبذلك تفقد ليبيا آخر من بقي حاملا لاسم عائلة المختار والحافظ لسيرتها، وأحد رموز مدينة بنغازي.

ونعى مجلس النواب الشيخ محمد، وقال في بيان إنه كان رمزا للكفاح والنضال ضد المستعمر الأجنبي في ليبيا والعالم العربي والإسلامي والعالم.

وأضاف المجلس أن الفقيد سطّر ورفاقه ملاحم من الكفاح ضد الاحتلال إلى أن تحررت ليبيا ونال الشعب الليبي حريته.

كما نعى المجلس الأعلى للدولة الشيخ محمد، وتقدم بأحر التعازي والمواساة لأسرته.

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