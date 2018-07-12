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ليبيا تعلن وفاة ابن عمر المختار

تم النشر منذُ 21 ساعة
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مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
موقع سبوتنيك الروسي
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي

وقال مجلس النواب في بيان حصلت “سبوتنيك” على نسخة منه: “ببالغ الأسـى والحـزن ينعــى مجلـس النواب الليبي رئاسة وأعضاء الشيخ الجليل محمد عمر المختار نجل شيخ الشهداء عمــر المختــار رمز الكفاح والنضال ضد المستعمر الأجنبي في ليبيا والعالم العربي والإسلامي وشعوب العالم كافة”.

وتابع البرلمان الليبي في بيانه: “سطر عمر المختار ورفاقه المجاهدين من أبناء الوطن  ملاحم من النضال والكفاح ضد الإحتلال الإيطالي إلى ان تحررت ليبيا ونال الشعب الليبي حريته”.

ومضى “يتقدم مجلس النواب الليبي بخالص التعازي وصادق المواساة إلى الشعـب الليبي، وإلى أسرة الفقيد وذويه سائلين المولى عز وجل أن يلهمهم جميل الصبر والسلوان، وأن يتقـبل الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته مع الأنبياء والصديقين والشهداء”.

يذكر أن الشيخ محمد المختار، غادر الأراضي الليبية في مارس/آذار الماضي، لتلقي العلاج في الخارج، بتعليمات من القائد العام للجيش الليبي خليفة حفتر.

 

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عن مصدر الخبر

موقع سبوتنيك الروسي

موقع سبوتنيك الروسي

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