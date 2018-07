إيطاليا تحذر من خطر «الفوضى الشاملة» في ليبيا

المتوسط:

حذر رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، من سرعة مسار الديمقراطية في ليبيا، موضحًا أنه إذا أسرعنا في الخطى أكثر من اللازم فسنخاطر بتنافر الغايات، وهذا هو خطر “الفوضى الشاملة”.

وأضاف “كونتي”، خلال مؤتمر صحفي بعد ختام قمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) في بروكسل، اليوم الخميس، أن عملية الاستقرار في ليبيا هي مسألة لا يمكن أن تهم إيطاليا ولا فرنسا حصرا.

وأكد رئيس الوزراء الإيطالي، أن هناك الكثير الذي يتعين القيام به، مع احترام حقوق بلد لا ينبغي أن يستمر في معاناة الضغوط من أطراف دولية أخرى، موضحًا أن ليبيا هي دولة يجب مرافقتها على المسار الذي يقود إلى الديمقراطية.

وتابع: «كما تعلمنا من تجربة التاريخ، يتعين توفير الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية اللازمة كي تتمكن ليبيا من الصمود أمام وقع النظام الديمقراطي».

