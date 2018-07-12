إذاعة المرج المحلية تنعي فقيد الوطن نجل شيخ الشهداء عمر المختار

المرج 12 يوليو 2018 ( وال )- نعت إذاعة المرج المحلية وبالأصالة عن المدينة والحركة الثقافية، فقيد الوطن الحاج محمد نجل شيخ الشهداء عمر المختار، أحد رجالات ليبيا الأفذاذ الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى اليوم الخميس عن عمر ناهز 97 عاما، بعد معاناة من المرض.

وذكرت الإذاعة في نعيها “لقد كان الفقيد ولازال مثالاً للمواطن الغيور على ليبيا، وقد مثل ليبيا أحسن تمثيل، وترك سيرة عطرة ورسم مسيرته الوطنية وكان شعاراً للسلام ورمزاً للجهاد والوطنية”.

وتابعت “رحم الله فقيد الوطن وخالص العزاء لآهلة و ذويه ولليبيين جميعاً داعين الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته”.وال – المرج ) أ ف / س ع

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