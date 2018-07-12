زوارة.. اجتماع للجنة فض النزاعات الحدودية

عُقد في مدينة زوارة الاجتماع الأول للجنة تحليل وفض النزاعات الحدودية بعد تأسيسها الأسبوع الماضي للبدء في أعمالها وعرْض نظامِها الأساسي، والتواصل مع مؤسسات المجتمع المدني داخل المدينة.

وجاء الاجتماع للتعريف باللجنة وللتنسيق مع لجنة تحليل وفض النزاع التونسية والتي سيتم استقبالها نهاية الشهر الجاري في مدينة زوارة لوضع آلية العمل والتنسيق لما فيه صالح البلدين على مستوى العمل المدني الأهلي.

وتهدف زيارة لجنة تحليل وفض النزاع التونسية كذلك إلى العمل على إنهاء وتقليل الإشكاليات التي تحدث على الحدود بين البلدين.

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