المؤقتة: تشكيل قوة لتأمين الجنوب الشرقي

بحث اجتماع أمني موسع عُقد، الخميس، بديوان الحكومة المؤقتة، برئاسة رئيس الحكومة عبدالله الثني، تأمين مناطق الجنوب الشرقي لليبيا وأهدافه الحيوية.

وحضر الاجتماع وزير الداخلية إبراهيم بوشناف، ومدراء أمن الجنوب الشرقي، وعدد من المسؤولين المدنيين والأمنيين.

وبحث الاجتماع تداعيات الهجوم الإرهابي الذي استهدف مقر منظومة مشروع النهر الصناعي في بلدية تازربو، خلال المدة الماضية، وضرورة حماية الأهداف الحيوية.

وناقش الحضور آليات تشكيل قوة من مختلف مديريات أمن المنطقة لحماية كافة الأهداف الحيوية، وتأمين الطريق الصحراوي بالكامل، وتسيير دوريات صحراوية للحد من التهريب والهجرة غير القانونية وتحرك الجماعات الإرهابية وصد هجماتها المحتملة.

من جهته، تعهد الثني بتوفير الدعم اللازم لهذه القوة التي سيتم تشكيلها بحيث تكون قادرة على أداء مهامها المنوطة بها في حماية المواطنين والمنشآت والأهداف الحيوية في تلك المناطق.

كما أكد دولته على توفير كافة الإمكانيات لدعم مديريات منطقة الجنوب الشرقي من آليات وأجهزة اتصالات وذلك لغرض المجاهرة بالأمن وفرض هيبة الدولة ومنع عبث الجماعات الإجرامية والإرهابية.

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