كشف مصدر في وزارة الخارجية التابعة لحكومة الوفاق الوطني القضاء البريطاني لصالح محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار، اليوم الحميس، برفض الاستئناف المرفوعة من شركة كاتليست ضد الحكم الصادر لصالح محفظة ليبيا أفريقيا.

وكانت شركة كاتليست أقامت دعوة استئناف ضد الحكم الصادر لصالح محفظة ليبيا أفريقيا للمطالبة بمبلغ 515 مليون دولار بمقر محكمة الإستئناف الملكية بلندن.

