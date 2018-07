تشكيل غرفة أمنية مشتركة لتأمين طريق بلديتي «الجفرة ووادي البوانيس»

المتوسط:

أعلنت الغرف الأمنية بمدينة سبها، تشكيل غرفة مشتركة لتأمين طريق بلديتي الجفرة ووادي البوانيس، لمناهضة حالات الاعتداء والاختطاف من قبل المجرمين والخارجين عن القانون.

ومن جهته، قال رئيس الغرفة الأمنية المستحدثة، عمر سوف الجين، إن هذه الحملة الأمنية جاءت تلبية لنداءات المواطنين الذي يعانون من انتشار العصابات المسلحة التي تعتدي على المسافرين.

وأوضح “سوف الجين”، في تصريحات متلفزة، اليوم الخميس، أن هدف الغرفة تسيير دوريات منتظمة على طول الطريق، بالإضافة إلى بوابات أمنية لضبط السيارات المسروقة والمجرمين.

