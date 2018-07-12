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مقتل الإرهابي الليبي «الفاخري» أحد عناصر كتيبه ‎البتار بسوريا

تم النشر منذُ 20 ساعة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط:

أعنت مصادر مطلعة، مقتل الإرهابي الليبي « حسين عليان الفاخري»، أحد العناصر الإرهابية لدي كتيبه ‎البتار والتابعة لتنظيم ‎حراس الدين والمكني بأبو ذر الليبي بمنطقة الشيخ بركه في محافظه إدلب شرقي سوريا في 5 يوليو 2018 .

,اوضحت المصادر، أن الإرهابي “الفاخري” من مواليد 1978 ومن سكان مدينة “اجدابيا ” سجين سابق إبان النظام السابق وعرف حينها واشتهر بالصابر وشارك في أحداث ثوره فبراير 2011 وسافر الي سوريا خلال العام 2012 ، والتحق ” بجبهة النصرة ” لينشق بعدها وينضم منها الي تنظيم ” حراس الدين ” .

يشار إلي أن تنظيم ” حراس الدين ” هو فرع منشق عن تنظيم جبهة النصرة سابقا فرع تنظيم القاعدة ببلاد الشام والذي يترأسه المدعو ” أبو همام الشامي ” والذي أعلن عن انشقاقه في فبراير 2018 .

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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