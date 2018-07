“الحبري”: “السراج” أقحم مصرف البيضاء في رسالته بلا داع ونحتاج ٢٠ عاما للإصلاح

المتوسط – سامر أبو وردة

قال نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي بالبيضاء، علي الحبري، إن رئيس المجلس الرئاسي، فائز السراج، أقحم مصرف البيضاء في رسالته إلى مجلس الأمن الدولي، رغم أن مصرف البيضاء لا توجد به إيرادات نفطية ولا يصدر اعتمادات مستندية.

وتابع الحبري، في لقاء تليفزيوني رصدته “المتوسط”، “كل ما عندنا في مصرف البيضاء طباعة عملة تتم وفقا للقانون، وليس لدينا ما نخفيه عن التحقيقات، وأعددنا المراكز المالية لأعوام ٢٠١٥، ٢٠١٦، ٢٠١٧، ونرحب بالتحقيق بشرط أن يتم تحت مظلة مجلس النواب، وبحضور مجلس إدارة المصرف المركزي برئاسة محمد الشكري”

وأشار الحبري، إلى أن مجلس الأمن الدولي غير مختص بمراجعة الحسابات المالية، مؤكداً أن إجمالي ما أنفقه مصرف البيضاء خلال الـ ٣ سنوات، حوالي ٢٤ مليار دينار، وأن باب المرتبات يبلغ ٤ مليار و ٨٠٠ مليون دينار سنويا، لافتاً إلى أن مرتبات ونفقات الجيش الوطني بالكامل تصرف من مصرف البيضاء.

وأكد الحبري، صحة النقاط الـ ١١، التي وردت بالوثيقة الصادرة خلال اجتماع روما، حول طرق تلاعب محافظ المصرف المركزي بطرابلس، الصديق الكبير، لافتاً إلى أنها تدور حول ٣ نقاط رئيسية، وهي السيولة وسعر الصرف والاعتمادات المستندية.

كما أكد الحبري، أن الاقتصاد الليبي يعاني من خلل كبير، وقال، “الإصلاح ليس بالسهولة التي يتحدثون عنها، وما نشاهده الآن هو مزيد من الدخول إلى الظلام، وحتى تعود الطبقة المتوسطة إلى نسبتها السابقة نحتاج إلى ٢٠ سنة، وإذا استمرت استدامة الدين العام بالمعدلات الحالية، سوف أخرج من المشهد”

وأكمل، “أتاح الصديق الكبير للسوق السوداء أن ينمو ويتوحش، ويشتري ذمم المعترضين على سياساته، في الداخل والخارج، بأموال الليبيين”

وأردف قائلاً، علينا توحيد المصرف المركزي وتمكين محمد الشكري من ممارسة عمله برئاسة مجلس إدارته، وإذا لم يتم تمكين “الشكري”، سيظل المصرف المركزي محتلا ولن يتم إجراء أي إصلاحات””الحبري”: “

