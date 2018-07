برلماني: الحل في تمكين “الشكري” من “المركزي” وتطهيره من “الإخوان”

المتوسط:

قال عضو مجلس النواب، المتنحي د. محمد العباني، إن سماح قيادة الجيش الوطني للمؤسسة الوطنية للنفط بإعادة التصدير، وإعلان المؤسسة رفع القوة القاهرة قد أتى في التوقيت المناسب.

وأضاف العباني، في تصريحات خاصة لـ “المتوسط”، أن العلاج الحقيقي يكمن في إصلاح المصرف المركزي، وتمكين محمد الشكري من القيام بمهامه، محافظا لـ “المركزي” وتطهيره من التيار اﻹسلامي الفاسد الداعم للإرهاب.

وتابع، “المشهد السياسي ضبابي، وسيطرة التيار الإسلامي على مفاصل الإدارة الوسطى في معظم مفاصل الحياة الليبية وتغديته للإرهاب، بل ممارسته مباشرة، مدعوما في ذلك من بعض الدول وعلى رأسها تركيا وقطر، جعل مشروع الدولة المدنية صعب المنال”

وأردف قائلاً، إن تمترس مغتصبي السلطة والتمركز بمناصبهم سيعرقل وبقوة إجراء الانتخابات، هذا العام، بشتى الذرائع.

كما وجه العباني، التحية والتقدير، لمن أسماهم بـ “الذين يضعون مصلحة الوطن فوق كل اﻹعتبار”، مضيفاً، “الخزي والعار للذين يصطادون في الماء العكر، والرحمة والرضوان على من حموا أرزاق الليبيين بدمائهم وأرواحهم، وﻻبد من ليبيا وإن طال النضال”

