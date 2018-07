«السراج» ينعى نجل شيخ الشهداء

المتوسط:

نعى رئيس المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، اليوم الخميس، وفاة نجل شيخ الشهداء عمر المختار.

وتقدم السراج، بخالص العزاء لذوى عمر المختار و الشعب الليبي في وفاة نجل شيخ الشهداء عمر المختار الذي وافته المنية،صباح أمس الخميس في مدينة بنغازي.

جدير بالذكر أن الشيخ محمد المختار ولد في ليبيا وقضّى طفولته في مصر ورجع إلى ليبيا بعد وفاة والدته في مصر، واستشهاد والده في ليبيا وله في مصر وليبيا رحلات وجولات.

