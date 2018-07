اللجنة المركزية تعتمد نتائج انتخابات المجلس البلدي الزاوية

المتوسط:

اعتمدت اللجنة المركزية، أمس الخميس، نتائج انتخابات المجلس البلدي الزاوية، بعد البت في الطعون المقدمة للنيابة المختصة واستلام مذكرة بالرأي مرفقة بكتاب رئيس النيابة العامة الزاوية.

وأشارت لجنة الانتخابات إلى أن 11981 مقترعا أدلوا بأصواتهم، بنسبة تصويت بلغت 63 % من عدد المسجلين البالغ 19227.

وأفادت اللجنة، بأن الفائزين في الانتخابات من القائمة العامة كل من جمال عبدالناصر خليل حسن بحر بـ1466 صوتا، ومحمد البهلول نصر أبو خذير بـ1283 صوتا، والمختار أبو القاسم علي المريول بـ1280 صوتا، وخالد الطاهر عبدالحفيظ الهنقاري بـ1236 صوتا، وعبداللطيف إبراهيم محمد القاضي بـ1116 صوتا، ومن فئة ذوي الاحتياجات الخاصة من الثوار يوسف الأمين امحمد الحطاب بـ2831 صوتا، وعن فئة المرأة فازت منيرة عبدالله منصور هويسة بـ4503 أصوات.

