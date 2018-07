الوطنية لحقوق الإنسان تطالب النائب العام بالتحقيق في مقتل «العويلي»

المتوسط:

ناشدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا ، أمس الخميس، مكتب النائب العام بسرعة التحقيق و توضيح ملابسات مقتل المواطن “محمود العويلي الورفلي ” وزوجته ” نجاح النعيمي ” الحامل بطفليها التوأم ، وذلك خلال مداهمة منزله الثلاثاء الماضي بمنطقة الفرناج من قبل عناصر قوات الردع.

وأوضحت اللجنة في بيان لها، أطلعت المتوسط على نسخة منه، أن شهادة العيان والمصادر المطلعة كشفت عن أن الحادث أتى عبر تبادل لإطلاق الرصاص بين الضحية سالف الذكر وعناصر الردع بعد مقتل زوجته إثر تعرضها لعيار ناري أودى بحياتها.

وحذرت اللجنة، في ختام بيانها، من مغبة إستخدام القوة المسلحة المفرطة من قبل قوات الردع أثناء عمليات القبض، محملة المجلس الرئاسي ووزارة الداخلية مسؤولية ضمان عدم لجوء عناصر وقوات الأمن إلى أعمال عنف غير قانونية، الأمر الذي سوف يسفر عن تدهور في الوضع الأمني .

