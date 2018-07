طلال الميهوب: البرلمان بصدد تصنيف “الإخوان” جماعة إرهابية

المتوسط – سامر أبو وردة

أكد رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، طلال الميهوب، أن اللجنة قد سبقت “الكونجرس” الأمريكي في التحذير من خطر جماعة الإخوان المسلمين على ليبيا، مشيراً إلى أنها قامت بإصدار قائمة تضم شخصيات تنتمي لـ “الإخوان” وشخصيات أخرى ذات صلة بها.

وأوضح “الميهوب”، في تصريحات تليفزيونية رصدتها “المتوسط”، أنه تم تحديد الأسماء بناء على تقارير الأجهزة الأمنية وأجهزة الاستخبارات العسكرية، مثل رئيس حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لـ “الإخوان”، محمد صوان، ورئيس حزب الوطن وزعيم الجماعة الليبية المقاتلة، عبد الحكيم بلحاج.

وتابع، “الشعب الليبي لم يكن على دراية كافية بشرور وخطورة هذه الجماعة، ولكن بعد ١٧ فبراير، وتغلغل أعضائها في مفاصل الدولة، وما اتضح للشعب الليبي من ممارستها للعنف والقتل، واحتضانها للتنظيمات الإرهابية التي تسفك الدماء ودفاعها عنها مثل “القاعدة” و”المقاتلة” وغيرها، انكشف أمرها”

وأفاد بأن العمل جار الآن، لمناقشة تصنيف جماعة الإخوان المسلمين والجماعة الليبية المقاتلة كجماعتين إرهابيتين، من قبل مجلس النواب، فور انعقاده”

يشار إلى أن مجلس النواب الأمريكي “الكونجرس” قد ناقش خلال جلسته، أول أمس الأربعاء، وجوب تصنيف جماعة الإخوان المسلمين كجماعة إرهابية في ليبيا واليمن، لافتاً إلى خطورتها على العالم وصلتها بتنظيمات إرهابية مثل “القاعدة” و”داعش”، مشيراً إلى أنها تتبع استراتيجية تبادل أدوار بين أعضائها، حيث تقسمهم إلى جناحين، سياسي وعسكري، بحسب ما جاء بالجلسة.

