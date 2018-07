«محلي تاورغاء»: «الرئاسي» يتعمد إهمال أزمة النازحين

المتوسط:

عقد نائب رئيس المجلس المحلي تاورغاء سالم أعميش، اجتماع موسعا،أمس الخميس، مع كل من عضو المجلس المحلي تاورغاء مصطفى أقريمة،وعضو لجنة متابعة تنفيد الاتفاق (تاورغاء-مصراته) وعدد من رؤساء لجان المخيمات و بعض من أعضاء مجلس الحكماء و الشورى

ويأتي الاجتماع على خلفية قيام إحدى الجهات الأمنية بطرابلس إمهال أهالي تاورغاء المقيمين بمخيم الفلاح (1) مهلة أسبوع للخروج من المخيم نتيجة لبعض التصرفات الغير مسؤولة من بعض الشباب المقيمين بالمخيم.

من جانبه أكد أعميش، تواصله مع عميد بلدية أبو سليم عن طريق رئيس المجلس المحلي، معلنا عن اجتماع مرتقب مطلع الأسبوع المقبل،محملا المجلس الرئاسي مسؤولية عدم الجدية في توفير أبسط الخدمات بالمدينة وما وصفه بالتعمد غير المبرر من قبل الرئاسي في حل بعض العراقيل و التي من أهمها تكليف رئيس لهيئة المفقودين.

وشدد أعميش على ضعف لجنة متابعة تنفيد الاتفاق المشكلة من الرئاسي رغم العديد من الزيارات التي قام بها رئيس اللجنة, و عدم قيامهم باجتماع برئاسة الحكومة و اطلاعها على اخر المستجدات في القضية-و التي يراها المجلس المحلي ممتازة مع الجانب الثاني من مدينة مصراته- قد يكون له الجانب السلبي في العودة الآمنة رغم صدق نوايا الطرف الاخر في الاتفاق و ترحيب أهالي مصراته بعودة أهالي تاورغاء إلى أرضهم.

وقال أعميش تصريحه “إن المخيمات ستضل قائمة إلى حين وفاء الحكومة بالتزاماتها رغم أن الأهالي لديهم الجدية و الرغبة في العودة لديارهم بأسرع ما يمكن”.

وفي ختام الاجتماع، اتفق المجتمعون على أهمية تعاون لجان المخيمات والأهالي مع الجهات الأمنية للحد من التصرفات السلبية التي يقوم بها بعض الشباب, لضمان سلامتهم بالمخيمات.

