«صنع الله»: حقل الفيل سيضخ 50 ألف برميل خلال 24 ساعة

أعلن رئيس المؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس، مصطفي صنع الله، رفع حالة القوة القاهرة عن حقل الفيل، والتي كانت قائمة منذ 23 من فبراير الماضي، مشيرا بأن استئناف العمل بالحقل سيزيد من معدلات الانتاج النفطى.

وأفادت المؤسسة، في بيان لها، أمس الخميس، بأن استئناف الضخ و الإنتاج بحقل الفيل آتت إثر حل النزاع الناجم عن مطالب حرس المنشآت النفطية فرع فزان بدون قيد أو شرط جراء تأخر رواتبهم.

ورجحت المؤسسة، أن يستأنف ضخ النفط من الحقل بمعدّل 50 ألف برميل في اليوم في غضون يومين، و72 ألف برميل في اليوم خلال الثلاثة أيام التي تليها.

جدير بالذكر أن حقل الفيل يقع في حوض مرزق، على بعد 200 كيلومتر جنوب غرب سبها، وتديره شركة مليته للنفط والغاز، وهي مشروع مشترك بين شركة إيني الإيطالية والمؤسسة الوطنية للنفط.

