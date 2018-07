المتوسط:

اقام أهالى مدينة الزهراء والعاملين في مستشفي المدينة العام اليوم وقفه احتجاجية تنديدا بتردى الوضع العام

وطالب الأهالى، الجهات المسؤولة ولاسيما وزارة الصحة بضرورة تفعيل العمل بالمستشفى من أجل تقديم أفضل الخدمات الصحية لسكان المدينة والمناطق المجاورة وكذلك صيانة المرافق العامة المتضررة نتيجة للأحداث التي مرت بها مدن وقرى ورشفانة عام 2014.

