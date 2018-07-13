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«تعليم الوفاق» يعلق الدراسات الجامعية والعليا حتى الانتهاء من امتحانات الثانوية

تم النشر منذُ 17 ساعة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط :

طالب وزير التعليم بحكومة الوفاق الوطني، عثمان عبد الجليل،أمس الخميس، بإيقاف الدراسة لمدة أسبوعين، وعدم تواجد الموظفين العاملين بالكليات و المعاهد التابعة للأكاديمية.

وناشد عبد الجليل، في بيان أصدره وتحصلت المتوسط على نسخة منه، بضرورة إخلاء أكاديمية الدراسات العليا لاستخدام المبنى من أجل إجراء امتحانات الثانوية العامة للعام 2017/2018 بالمدرجات و القاعات التابعة للجامعات و الأكاديمية الليبية و الهيئة الوطنية للتعليم الفني و التقني وذلك بدء من غد الجمعة و حتى 26 من الشهر الجاري.

نـــــــــــــص البيان

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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تعليق

  • لا ادري ان كانت امتحانات الثانوية العامة تحتاج حقيقة كل هذا الاستنفار والتعطيل للمؤسسات التعليمية . كيف يتم تعطيل الجامعات لمدة اسبوعين وبجرة قلم دون ادنى اهتمام بالمواعيد الجامعية المحددة منذ فترة زمنية طويلة خاصة ونحن على مقربة من بدء العطلة الصيفية للجامعات ؟

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