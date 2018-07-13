المتوسط :
طالب وزير التعليم بحكومة الوفاق الوطني، عثمان عبد الجليل،أمس الخميس، بإيقاف الدراسة لمدة أسبوعين، وعدم تواجد الموظفين العاملين بالكليات و المعاهد التابعة للأكاديمية.
وناشد عبد الجليل، في بيان أصدره وتحصلت المتوسط على نسخة منه، بضرورة إخلاء أكاديمية الدراسات العليا لاستخدام المبنى من أجل إجراء امتحانات الثانوية العامة للعام 2017/2018 بالمدرجات و القاعات التابعة للجامعات و الأكاديمية الليبية و الهيئة الوطنية للتعليم الفني و التقني وذلك بدء من غد الجمعة و حتى 26 من الشهر الجاري.
نـــــــــــــص البيان
The post «تعليم الوفاق» يعلق الدراسات الجامعية والعليا حتى الانتهاء من امتحانات الثانوية appeared first on صحيفة المتوسط.
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