الهلال الأحمر يرسل مساعدات إنسانية إلى مدينتى شحات و أوبارى

المتوسط:

أرسل الهلال الأحمر فرعى أوبارى وشحات مساعدات إنسانية إلى الأسر المحتاجة بتلك المدن.

وبحسب الصفحة الرسمية للأمانة العامة للهلال الأحمر الليبي، في تدوينة له، أمس الخميس، أكد بأن الهلال الأحمر فرع أوباري وزع مواد غذائية وغير غذائية مقدمه من الأمانه العامة على مستحقيها داخل المدينة .

وفي سياق متصل، قام متطوعو الهلال الأحمر الليبي فرع شحات بمساعدة الشؤون الاجتماعية في عمليات تجهيز السلة الغذائية استعدادا لتوزيعها على مستحقيها في المدينة .

