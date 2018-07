وزير الداخلية الإيطالى يعترض دخول سفينة للمهاجرين قادمة من ليبيا

المتوسط:

منع وزير الداخلية الإيطالى ماتيو سالفينى عشرات المهاجرين الذين أنقذتهم سفينة من البحر وأوصلتهم لميناء إيطالى من دخول البلاد، رافضا بذلك قرارا أصدره وزير آخر مما يفتح الباب أمام حدوث شقاق فى الحكومة.

وشدد سالفينى، فى مؤتمر صحفى بعد اجتماع مع وزراء داخلية الاتحاد الأوروبى فى مدينة إنسبروغ النمساوية، بأنه متحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية والسياسية عن قراره.

وطلب سالفينى أمس الخميس من وزراء داخلية الاتحاد الأوروبى إعلان ليبيا مكانا آمنا لإعادة المهاجرين إليه بعد انتشالهم من البحر وقال إنه حظى بتأييد من وزراء ألمانيا والنمسا وفرنسا.

يشار إلى أن وزير النقل دانيلو تونينلى، سمح لسفينة تابعة لخفر السواحل الإيطالى تقل 67 مهاجرا تم إنقاذهم من البحر قبالة السواحل الليبية، بدخول ميناء ترابانى فى غرب صقلية، هذا وأن السفينة دخلت بالفعل إلى الميناء لكن لم يسمح لأى فرد من ركابها بالنزول.

