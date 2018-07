«تعليم الوفاق» يتراجع عن استبعاد الطلبة بالخارج من تأدية الامتحانات

المتوسط:

أصدر وزير التعليم بحكومة الوفاق الوطني عثمان عبد الجليل، قرارا لمنح فرصة نهائية للطلبة الدارسين بالمدارس الليبية بالخارج بدخول الامتحانات.

وأشار الوزير، في القرار رقم 1164 للعام الجاري، أمس الخميس و التي تحصلت المتوسط على نسخة منه، إلى أنه وافق على مثول الطلبة بالخارج المثول امام اللجان لإجراء الامتحانات بشرط أن لا تعتمد نتائجهم وسوف تلغى امتحاناتهم في حال عدم استيفائهم للمتطلبات المقررة بالتشريعات النافذة والمشار اليها قبل 7 من الشهر المقبل.

جدير بالذكر أن وزير التعليم استبعد 332 طالبا المقيدين بالمدارس الليبية بالخارج من تأدية الامتحانات المقررة لنيل شهادة إتمام مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي، بسبب عدم استيفاء المتقدم للشروط المقررة والمبينة قرين اسم كل منهم.

