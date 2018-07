المتوسط:

وصلت قوة عسكرية تابعة للجيش إلى منطقة الخمسين شرقى مدينة سرت و التي تمركزت بموقع مدينة سلطان الأثرية.

واقامت القوة، التي تضم أفراد عسكريين وسيارات مسلحة وأسلحة متوسطة وخفيفة، نقطة استيقاف بالخمسين شرق سرت بينما أفراد قوة حماية سرت متمركزة بالكيلو متر 20 شرق سرت ويفصل بينهما 30 كيلومترفقط بقصدالحماية والتأمين والتفتيش بالمنطقة.

The post طليعة للجيش تصل شرقى مدينة سرت appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية