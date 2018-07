حرس السواحل ينقذ 104 مهاجرا شرقى طرابلس

المتوسط:

أنقذ حرس السواحل الليبي، أمس الخميس، 104 مهاجرين غير شرعيين كانوا على متن قارب مطاطي شرقي طرابلس.

وأفاد مكتب الإعلام بالبحرية الليبية، بقيام الزورق “رأس أجدير”، التابع لقطاع طرابلس بإنقاذ 104 مهاجرين بينهم 13 امرأة من إريتريا، إلى جانب 74 رجلًا من إريتريا أيضا، وسبعة مغاربة وأربعة مصريين ومثلهم من السودان، بالإضافة إلى تونسي وآخر من جامبيا.

وأشار المكتب، إلى نقل كل المهاجرين إلى قاعدة طرابلس البحرية وتقديم المساعدات الإنسانية والطبية لهم وتسليمهم لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بمركز لإيواء المهاجرين وسط طرابلس.





