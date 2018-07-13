استمرار إغلاق منفذ رأس أجدير الحدودي

يستمر إغلاق معبر رأس أجدير الحدودي بين تونس وليبيا من الجانب الليبي، احتجاجات على ما وُصف أنّ “سوء معاملة يتعرض لها المسافر الليبي”.

وفى تصريح خاص لـ”بوابة أفريقيا الاخبارية” أكد العميد عبدا لسلام العمراني مدير المنفذ على “استمرار إغلاق المنفذ من الجانب الليبي ولاتوجد اى نوع من الحركة بين الجانبين ، وفى انتظار تعليمات السيد وزير الداخلية في هذا الشأن”.

واضاف العمراني ” حسب المعلومات التي لدينا هناك تواصل بين الجانبين من خلال لجان لوضع حل لهذه المشاكل المتكررة ، وهنا انوه بان الاحتجاجات التي تحصل في الجانب التونسي هذا شان داخلي ولا علاقة لنا به ، ولكن أيضا يجب عدم التعدي ومضايقة المسافر مهما كانت الظروف والأسباب التي يتعرض لها المواطن هناك ” بحسب تعبيره.

مضيفًا بالقول: “ونأمل ن يتم وضع حل جذري لهذا الملف ، ونحن هنا في المنفذ ننفذ تعليمات وقرارات إدارية كلا حسب تخصصه ، ولانقوم بإجراءات ارتجالية ، لذلك على الدولة أن تتحمل مسؤوليتها تجاه المنفذ”.

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