عضو بمجلس الدولة يستبعد إجراء انتخابات قبل نهاية 2019

أكد عضو مجلس الدولة عادل كرموس ان الوضع السياسي القائم في ليبيا يؤكد استحالة إجراء انتخابات في البلاد قبل نهاية النصف الأول من العام 2019. وبين كرموس في تصريح لبوابة إفريقيا الإخبارية أن الإطار التشريعي للانتخابات يصعب اقراره خلال فترة زمنية قريبة.

وحول تأثير الوضع الأمني على نجاح الانتخابات أكد كرموس أن الظروف الأمنية الحالية هي نفس الظروف التي أجريت فيها انتخابات المؤتمر الوطني عام 2012 ومجلس النواب عام 2014 وانتخابات الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور 2014 مضيفا أن إرادة الشعب الليبي في إنجاز استحقاق الانتخابات هي التي ستؤمن العملية الانتخابية.

وكان قائد الجيش خليفة حفتر، ورئيس حكومة الوفاق فايز السراج، ورئيس مجلس الدولة خالد المشري ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، أكدوا في بيان مشترك، عقب اجتماع بباريس، التزامهم بعقد الانتخابات في 10 ديسمبر من العام الجاري.

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