إيطاليا: على ليبيا نفض الضغوط الدولية

قال رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، الخميس، أن ليبيا يجب أن تسير بحذر ودون تسرع نحو تحقيق مبادئ الديمقراطية، مُشيراً إلى أن استباق الخطوات سيتسبب في إدخال البلاد في دوامة فوضى شاملة.

وأشار رئيس الوزراء الإيطالي خلال مؤتمر صحفي عقده في بروكسل إلى أن نتائج استقرار ليبيا لا يمكن أن تُحصر ضمن اهتمامات بلاده وفرنسا فقط، منوهاً بأنه هناك المزيد الذي يجب القايم به من أجل ليبيا التي من الضروري أن تتخلص من عبء الضغوط الدولية الواقعة عليها.

وأوضح كونتي أنه “كما تعلمنا من تجربة التاريخ، يتعين توفير الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية اللازمة كي تتمكن ليبيا من الصمود أمام وقع النظام الديمقراطي”، وفق ما نقلته وكالة “آكي” الإيطالية.

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