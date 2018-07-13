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إيطاليا: على ليبيا نفض الضغوط الدولية

تم النشر منذُ 10 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، الخميس، أن ليبيا يجب أن تسير بحذر ودون تسرع نحو تحقيق مبادئ الديمقراطية، مُشيراً إلى أن استباق الخطوات سيتسبب في إدخال البلاد في دوامة فوضى شاملة.

وأشار رئيس الوزراء الإيطالي خلال مؤتمر صحفي عقده في بروكسل إلى أن نتائج استقرار ليبيا لا يمكن أن تُحصر ضمن اهتمامات بلاده وفرنسا فقط، منوهاً بأنه هناك المزيد الذي يجب القايم به من أجل ليبيا التي من الضروري أن تتخلص من عبء الضغوط الدولية الواقعة عليها.

وأوضح كونتي أنه “كما تعلمنا من تجربة التاريخ، يتعين توفير الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية اللازمة كي تتمكن ليبيا من الصمود أمام وقع النظام الديمقراطي”، وفق ما نقلته وكالة “آكي” الإيطالية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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تعليق

  • متى تحصل ليبيا على استقلالها. مادام ليبيا مكلف بأمرها وزير الداخلية الايطالي وبذلك هي من الشأن الداخلي لايطاليا ولذلك أسأل إذا كان يحق لرئيس وزراء ايطاليا السيد كونتي أن يترشح لرئاسة ليبيا. بصراحة اعجبني أنه يرى ضرورة أن تتخلص ليبيا من عبء الضغوطات الخارجية . فضغوطات ايطاليا داخلية ! وإلا زعمه لا. ؟

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